المبادرة الشعبية تمدد فترة جمع التواقيع المطالبة برفع العزلة عن القائد وتحقيق حريته

أطلقت المبادرة الشعبية لشمال وشرق وسوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله أوجلان، حملة جمع التواقيع في الـ 22 من كانون الثاني/ يناير المنصرم، لرفع العزلة عن القائد أوجلان، وذلك تحت شعار " شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له".

كان من المقرر انتهاء حملة جمع التواقيع التي شارك فيها أكثر من 892 ألف شخص إلى الآن، في 15 شباط الجاري والذي يصادف الذكرى السنوية الـ 24 للمؤامرة الدولية.

ونتيجة انشغال أهالي ومؤسسات شمال وشرق سوريا بجمع المساعدات لمتضرري الزلزال الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا وسوريا والذي خلف حتى الآن آلاف الضحايا ودماراً كبيراً، قررت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا تمديد الفترة المحددة لحملة جمع التواقيع حتى نهاية شباط/ فبراير الجاري.

فيما كشفت الناطقة باسم المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، بروين يوسف، لوكالتنا أن تمديد فترة الحملة جاء بهدف مشاركة كل الراغبين في الحملة لرفع العزلة المشددة عن القائد عبدالله أوجلان، وتهيئة الفرص للقائه بمحاميه وذويه.

(س أ/سـ)

ANHA