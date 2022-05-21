أدلت اليوم السبت، المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا، ببيان إلى الرأي العام، كشفت فيها الحصيلة النهائية لجمع التواقيع لإزالة حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، بحضور حشد من الأهالي، وذلك على أرضية ملعب 12 آذار في مدينة قامشلو.

وعُلقت في ساحة الملعب يافطات كتبت عليها "حزب العمال الكردستاني هو الشعب والشعب هو حزب العمال الكردستاني"، فيما حملت الأمهات المشاركات على مدرج الملعب صور القائد عبد الله أوجلان.

قرئ البيان باللغة الكردية من قبل الناطق باسم المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا فرزندا منذر، وباللغة العربية من قبل عضوة مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، نداء علي صالح.

وجاء في نص البيان:

"بعيد انتهاء الفعاليات الديمقراطية الهادفة لإزالة حزب العمال الكردستاني من قائمتي الإرهاب الأوربية والأميركية، نتيجة لما يمثل ذلك انتهاكاً كبيراً بحق شريحة واسعة انبثق عنها هذا الحزب، وهي شعوب منطقة الشرق الأوسط وبمكوناتها المختلفة وأديانها المتنوعة وقومياتها الكثيرة وعلى رأسهم الشعب الكردي، وتقديراً لجهود الحزب وتضحياته لأجل بناء أخوة الشعوب والعيش المشترك والمساواة بين الجنسين على أساس فلسفة الأمة الديمقراطية.

نحن أعضاء ومناصري المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا ومدينتي حلب ودمشق المتضامنين مع المبادرة العالمية التي تحمل شعار العدالة الدولية للكرد لإخراج حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب كنا قد بدأنا حملة جمع التواقيع كمبادرة شعبية بين الكرد والعرب والمكونات الأخرى بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني، المثقفين والأحزاب السياسية وإيماناً وقناعة منا بأن نضال حزب العمال الكردستاني، نضال مشروع لأجل الحرية والديمقراطية المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه العامة في المواد 1ـ2، من العهد الدولي المتضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وما يستدعي التنويه له، وهو غير خاف على أحد بأن السياسة التركية الممنهجة لأكثر من مئتي عام بحق الشعب الكردي وباقي الشعوب الأصيلة، بدءاً من تعريضهم لإبادات جماعية واتباع سياسة الانكار لهويتهم ومحاولات الصهر المتكررة بحقهم، كل ما سبق كان سبباً في ولادة العشرات من الحركات والانتفاضات والثورات الكردية، وكان آخرها حزب العمال الكردستاني الذي يقاوم إرهاب الدولة التركية التي أحرقت ودمرت أكثر من 4000 قرية في شمال كردستان، عدا عن تدمير مثل (نصيبين ـ جزرة ـ صور التاريخية في آمد).

وكذلك قامت بممارسات ترتقي لأن تكون جرائم حرب في شمال وشرق سوريا في كل من عفرين ورأس العين وتل أبيض، وما تقوم بها اليوم من استعمال الأسلحة المحرمة دولياً/السلاح الكيميائي/، ضد أبطال الكريلا في زاب وآفاشين ومناطق أخرى في جنوب كردستان، عدا عن دعمها العلني واللامحدود للمنظمات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة اللذان يتصدران قوائم الإرهاب العالمية وخير دليل على ما سبق، مقتل أميري داعش (أبو بكر البغدادي وخليفته القرداشي) في موقع لا يبعد أكثر من كيلو متر من الحدود التركية إدلب التي ترنح تحت الاحتلال التركي هي الأخرى.

في حين كان لأبطال حزب العمال الكردستاني الدور البارز في تحرر مناطق شاسعة في سوريا والعراق من إرهاب هذه التنظيمات (داعش ـ جبهة النصرة وزبانيتها) حيث قدمت الآلاف من الشهداء والجرحى ووفاء لهذه التضحيات الجسيمة قمنا بجمع هذه التواقيع وعدد (2476173) في حين نستهل هذه المناسبة لنشكر كل لجان المبادرة الشعبية لقيامهم بهذا العمل المشرف والقيم والناجح ونشكر كل من قام بالتوقيع على هذه الوثيقة.

(أس/س ر)

ANHA