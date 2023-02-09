المبادرة الشعبية تجمع أكثر من 892 ألف توقيعاً لرفع العزلة المشددة على القائد أوجلان

تستمر حملة جمع التواقيع المطالبة برفع العزلة المشددة على القائد أوجلان، التي أعلنتها المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، في الـ 22 كانون الثاني/يناير المنصرم، تحت شعار "شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له".

جمعت اللجان المتابعة لهذه الحملة أكثر من 892 ألف توقيعاً حتى الآن، على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا، فيما لا تزال الحملة مستمرة.

مقاطعتي عفرين والشهباء

في مقاطعتي عفرين والشهباء جمعت المبادرة الشعبية حوالي 30 ألف و460 توقيعاً لحد الآن، على مستوى المدن والنواحي والبلدات التابعة لهما.

الرقة والطبقة ودير الزور

وفي الطبقة جمع أكثر من 100 ألف توقيع في النواحي والقرى التابعة لها، وذلك بحسب عضو لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان في الطبقة، محمود العيسى.

ووفق الرئيس المشترك للمجلس العام في مدينة الرقة، لؤي العيسى، جمع أكثر من 170 ألف توقيعاً في مدينة الرقة وريفها.

وفي المنطقة الغربية لدير الزور جمع حوالي 5841 توقيعاً للأهالي، وذلك بحسب ما أفادت به الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية بدير الزور، فاطمة مروان.

بينما تم جمع أكثر من 520 توقيعاً في المنطقة الشرقية لدير الزور، بحسب ما أكدته الناطقة باسم مكتب الشبيبة في مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الشرقي، سلام العيسى.

إقليم الفرات

وفي مقاطعة كوباني جمعت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا أكثر من 51 ألف توقيعاً خلال الحملة المستمرة، بحسب الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني، مصطفى ايتو.

كما بيّنت الناطقة باسم لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان في منبج، آسيا الحسين، أنهم جمعوا لحد الآن أكثر من 120 ألف توقيعاً في مدينة منبج لرفع العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان.

إقليم الجزيرة

في مقاطعة الحسكة، شارك في حملة جمع التواقيع حوالي 200 ألف شخص من القرى والبلدات والنواحي والمدن التابعة للمقاطعة.

أما في مقاطعة قامشلو، تم جمع أكثر من 215 ألف توقيعاً في القرى والبلدات والنواحي والمدن التابعة للمقاطعة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

هذا ومن المقرر انتهاء حملة جمع التواقيع المطالبة برفع العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان وتهيئة الفرص للقاء بعائلته ومحاميه، في الـ 15 شباط الجاري، الذي يصادف الذكرى السنوية الـ 24 للمؤامرة الدولية.

(آ)

ANHA