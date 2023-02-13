المبادرة الشعبية تدعو شعب شمال وشرق سوريا للمشاركة في فعالية الاحتجاج التي ستقام يوم 15شباط

أدلت المبادرة الشعبية لإقليم الجزيرة، اليوم الإثنين، ببيان إلى الرأي العام، للتنديد بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان، بحضور المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في مقاطعة قامشلو.

قرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش باللغة الكردية، والرئيس المشترك لناحية تل حميس، محمد الشمري باللغة العربية، وذلك بملعب الشهيد هيثم كجو في مدينة قامشلو.

أدانت المبادرة في مطلع بيانها، المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان وجميع القوى التي شاركت وساهمت فيها، واستذكرت كافة الشهداء الذين ضحوا بحياتهم تحت شعار "لن تحجبوا شمسنا" بإجلال واحترام، كما حيت المقاومة العصرية والتاريخية التي لا مثيل لها للقائد آبو.

وعاهدت على العمل وتصعيد النضال، إلى أن يتم إفشال هذه "المؤامرة الشنيعة التي ارتكبت بحقنا".

وأضافت إن " المؤامرة استهدف إرادة الشعب الكردي وطموحه في العيش بحرية وكرامة، وكان هدفها فرض الاستسلام والخنوع على شعبنا وتركه في حياة الذل والعبودية".

وزادت "ليس هذا فحسب، أرادت أيضاً أن تتحول المنطقة بأجمعها إلى كتلة نار تلتهم كل المنطقة عن طريق خلق اقتتال بين الشعوب في سوريا وتركيا، وأن تقضي على الإنسان الكردي الحر الذي يريد أن يكون صاحب هوية وصاحب إرادة، وعلى ثورة المرأة التي كانت قد بدأت بفكر وفلسفة القائد أوجلان"، مؤكدة "لذلك كانت بمثابة حرب إبادة ضد شعبنا بكل معنى الكلمة".

أشارت المبادرة إلى أنه "وعلى الرغم من مرور ٢٤ عاماً على المؤامرة، إلا أن القوى التي تقف وراءها لم تستغني عن مخططاتها القذرة بحق شعبنا". وقالت: "إن عدم الإفراج عن القائد آبو، والعزلة المشددة عليه، ضَرَب كل القوانين التي تمس حقوق الإنسان بعرض الحائط".

ونوهت إلى أن "الهجوم الكيماوي الذي يستهدف مقاتلى الحرية، والحصار المفروض على شعبنا، والصمت الدولي تجاه الحرب المعلنة من قبل الدولة التركية ضد الشعب الكردي، يؤكد على أن المؤامرة ما زالت مستمرة على قدم وساق".

وأكدت "فليعلم العالم أجمع بأن نظام التعذيب في إمرالي؛ هو انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية، وضد الشعب الكردي وجميع الشعوب التي أعلنت وأكثر من مرة بأن القائد آبو يمثل إرادتهم".

كما أكدت أن هذا النظام الجائر ينتهك كافة المبادئ والمواثيق الدولية للأمم المتحدة.

ودعت المبادرة الشعبية لإقليم الجزيرة في بيانها، القوى الديمقراطية والمناصرة لحقوق الإنسان في كل العالم إلى الوقوف ضد هذه السياسة الخاصة والقانون الجائر الخاص المطبق في سجن إمرالي. وشددت على ضرورة قيام منظمة مناهضة التعذيب (CPT) بواجبها، وأن تترك سياسة الكيل بمكيالين، وأن تعلن موقفها تجاه ما يجري في إمرالي من انتهاك وتعذيب.

كما دعت شعب شمال وشرق سوريا إلى المشاركة في فعالية الاحتجاج التي ستنظم، ١٥ شباط.

وأفادت المبادرة في بيانها، "أننا نرفض نظام إمرالي، ونطالب بحرية القائد أوجلان، ونرفع صوتنا في وجه المتآمرين الذين يستهدفون مستقبل منطقتنا، وذلك بفرض الحرب والفوضى عن طريق مخططاتهم القذرة، وندعو الكرد والعرب والسريان الآشور والتركمان والشركس، وكل تواق للحرية والديمقراطية، أن يشارك في مسيرة الكرامة التي ستتم تحت شعار "بإرادة الشعوب سنقضي على نظام إمرالي"، لأننا سنؤكد في هذا اليوم مرة أخرى، بأننا مع الحق ضد الظلم، وإننا مع الحرية ضد العبودية، وإننا مع الديمقراطية ضد الفاشية".

(د د/ي م)

ANHA