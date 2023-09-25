المبادرة الشعبية تدعو أهالي الحسكة للمشاركة في خيمة اعتصام والتظاهرة ضد العزلة

أعلنت المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة في 9 أيلول، وتحت شعار "حرية القائد آبو ضمان السلام في الشرق الأوسط"، القيام بسلسلة نشاطات وفعاليات تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بحريته الجسدية، وبموجبها ستشهد في مدينة الحسكة يومي الـ 26 و27 أيلول فعالية خيمة اعتصام مركزية.

وتنصب خيمة مركزية لمدينة الحسكة وبلداتها في ساحة شهداء السريان بحي الناصرة، ومن المقرر أن ينضم إلى الخيمة كافة مكونات الحسكة ومؤسساتها المدنية والخدمية والاجتماعية.

ويبدأ برنامج الخيمة في يوم الثلاثاء الموافق 26 أيلول الجاري، من الساعة الـ 09.00، حتى الساعة الـ 17.00، بزيارة الأهالي والعشائر والمؤسسات المدنية والخدمية والاجتماعية في مدينة الحسكة للخيمة، وفي اليوم الثاني تستقبل الخيمة الوافدين إلى الخيمة، ومن المقرر أن تختم فعاليات الخيمة بتظاهرة حاشدة.

(م ح)

ANHA