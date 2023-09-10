المبادرة الشعبية تبدأ بأولى فعالياتها من ديرك

كشفت المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة يوم أمس 9 أيلول، برنامج فعالياتها المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وتضمنت اعتصامات ومظاهرات ستشهدها عموم مدن الإقليم، تحت شعار "حرية القائد Apo ضمان السلام في الشرق الأوسط". الفعاليات بدأت اليوم، من مدينة ديرك عبر نصب خيمة اعتصام ستستمر حتى يوم غد وتنتهي بمظاهرة جماهيرية.

وحضر إلى الخيمة التي نصبت أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء في ديرك وعلّقت فيها صور القائد عبد الله أوجلان، المئات من أهالي المدينة وقراها وبلداتها، إلى جانب مشاركة ممثلين وممثلات عن المجالس والمؤسسات المدنية.

بدأت فعاليات الاعتصام في يومه الأول بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها استنكر عضو المبادرة الشعبية في ديرك حسين رمضان، العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والتعذيب النفسي له.

وبيّن حسين رمضان أن العزلة لها أهداف؛ تتركز في حجب أفكار القائد عبد الله أوجلان وفلسفته عن الخارج، وتابع: "العزلة المشددة التي تفرض على القائد عبد الله أوجلان هي عزلة على الإنسانية جمعاء"، وشجب رمضان صمت القوى الدولية والمنظمات التي تدّعي حماية حقوق الإنسان حيال وضع القائد. وأكد على تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد.

بدوره، أشاد عضو مجلس عوائل شهداء في ديرك محمد شريف، بفلسفة القائد عبد الله أوجلان في حل الأزمات وبنضاله، وقال: "ناضل القائد من أجل حرية كافة الشعوب المضطهدة وكرّس حياته في سبيل تحقيق الديمقراطية".

وناشد "تحقيق حرية القائد واجب على الجميع، لنقف معاً في سبيل تحقيق هذا الهدف".

وأكدت الإدارية في مؤتمر ستار، شادية يوسف، أن تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان يكمن في انتهاج أفكاره وفهمها وتطبيقها ضمن المجتمع، وشددت على استمرارهم في النضال حتى تحقيق حريته الجسدية.

ودعا عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، شعبان فارس، للتكاتف في سبيل إفشال المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الشعوب ومن ضمنها رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان عبر الالتفاف حول أفكاره.

هذا واستمرت الفعالية بتقديم قصائد شعرية ومجموعة من الأغاني الثورية التي تدعم مقاومة القائد عبد الله أوجلان.

(ح /آ)

ANHA