المعزون في خيمة عزاء الشهيد فرهاد شبلي بمنبج يتعهدون بالسير على خطاه

نصبت الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، يوم أمس السبت، في مقرها، خيمة عزاء لاستقبال واجب عزاء الشهيد فرهاد شبلي، الذي استشهد في 17 من الشهر الجاري؛ نتيجة استهدافه بطائرة مسيّرة للاحتلال التركي في باشور.

شارك في اليوم الأخير من خيمة العزاء أعضاء المؤسسات العسكرية والمؤسسات الخاصة بالمرأة ومجالس أرياف مدينة منبج وأعضاء حركة الشبيبة الثورية إلى جانب أهالي المدينة بجميع مكوناتهم.

بدأت فعاليات اليوم الثاني والأخير من خيمة العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت عدة كلمات كان أبرزها كلمة باسم المجالس العسكرية، ألقاها عضو مجلس منبج العسكري، مصطفى الحمادة، قال فيها "من يقدّم دمه فداءً للوطن يرهب الأعداء حتى بعد استشهاده، لأنه يؤدي رسالة واضحة مفادها أن مَن يأتي بعده سيحمل رايته".

من جانبه، قال نائب الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع الذاتي في منبج، خليل سلو: إن "الشهيد فرهاد شبلي وجميع شهدائنا كانوا الحصن المنيع ضد الحاقدين في سبيل رفع الظلم عن أبناء شعبنا، ونعاهد الشهداء بالسير على خطاهم وإكمال مسيرة الحرية حتى آخر رمق؛ لأن التضحيات لا تكون بحمل السلاح فقط، بل في كل مجال هو نضال وتضحية".

بدوره، أشار الإداري في مؤسسة جرحى الحرب في مدينة منبج، محمد خير الجاسم، إلى أن "طريق النضال مليء بالصعوبات التي لا نستطيع تجاوزها إلا بالتضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل أن تنعم الإنسانية بالحرية والديمقراطية، الشهيد فرهاد شبلي الذي لم تثنه إصابة أو صعوبة عن متابعة مسيرة الشهداء".

بعد الانتهاء من الكلمات، عرض سنفزيون عن حياة المناضل فرهاد شبلي، وأعماله ونضاله في سبيل تحقيق ونجاح مشروع الأمة الديمقراطية.

(أ ق/د)

ANHA