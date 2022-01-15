المعتصمون: اعتصامنا مستمر، ولا يمكن إنهاء الاعتصام مقابل فتح المعابر

لا تزال فعاليات خيمة الاعتصام في سيمالكا مستمرة لليوم 103، وسط استمرار المناوبات وزيارة مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية للمطالبة بتسليم جثامين شهداء خليفان.

وتوجه صباح اليوم، السبت أعضاء مجلس عوائل الشهداء في ديرك إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا الحدودي.

وكان في استقبالهم أهالي قامشلو المناوبون، وسط الشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت والدة الشهيدة هفرين خلف، سعاد مصطفى كلمة قالت فيها: " اليوم دخلت خيمة الاعتصام يومها الـ 103 واستلم مناوبتها اليوم مجلس عوائل الشهداء في ديرك"، وأكدت أن اعتصامهم مستمر حتى استلام جثامين الشهداء.

وأضافت الأم سعاد:" سننهي اعتصامنا عند استلامنا لجثامين شهدائنا، ولا يمكن أن ننهي هذا الاعتصام تحت هذه الخيمة حتى وإن استمر لسنوات" وناشدت المنظمات الحقوقية والإنسانية وشعوب باشور كردستان للوقوف مع المعتصمين للضغط على حكومة باشور كردستان لتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

وطالبت الأم سعاد حكومة باشور كردستان بتوضيح موقفها، "إذا كانت جثامين الشهداء ليست بحوزتهم، فعليهم أن يحققوا في الموضوع وتبيان الحقيقة والبحث عن جثامينهم لتسليمها إلى ذويهم".

كما ناشدت حكومة باشور كردستان والمسؤولين في الإقليم، بألا يصبح المعبر حجة وورقة سياسية، لأن هذه المعابر هي للحالات الإنسانية بين الطرفين، لأن الخيمة كانت منصوبة قبل إغلاق المعبر، وأن مطالب المعتصمين هي استلام جثامين الشهداء، ولا يجوز استغلال الخيمة لأسباب سياسية، والمطالبة بإنهاء فعاليات الخيمة مقابل فتح المعابر".

هذا وسيتوافد أعضاء هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا

(ع ع/ك)

ANHA