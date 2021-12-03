المعتصمون في سيمالكا: يجب أن ينتفض شعب باشور على الحزب الديمقراطي الكردستاني

تتواصل فعالية خيمة الاعتصام التي بدأها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في معبر سيمالكا الحدودي في شهرها الثاني.

ودعا المعتصمون في سيمالكا الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التخلي عن الخيانة وعدم التزام الصمت أمام صرخات الأمهات وتسليم جثامين الشهداء لذويهم. وأعرب المعتصمون، عبر وكالتنا، عن سخطهم.

وأشارت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو، برفين جميل، إلى أن فعالية خيمة الاعتصام ستستمر حتى تحقق هدفها وقالت: "نقول هنا ’سلّموا شهداءنا، نريد دفنهم هنا‘ سنواصل نضالنا حتى نستلم جثامين شهدائنا".

ووجهت برفين جميل نداء إلى الشعب الكردي أيضاً وقالت: "أدعو جميع الكرد الشرفاء والمحبين لوطنهم إلى دعم هذه الفعالية. يجب أن يتخلى الحزب الديمقراطي الكردستاني عن التحالف مع العدو. كفى. نحن نناضل من أجل حقوقنا مثلنا مثل جميع الشعوب. نناضل من أجل شهدائنا. كامرأة مسنّة سأنتظر هنا بكامل إرادتي إلى حين تسلّم جثامين الشهداء".

ومن جانبه، أوضح الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو، محمد خير عليكا، أنهم ينظمون الفعالية لإيصال أصواتهم، ودعا شعب باشور وقال: "يجب أن يرى شعب باشور النضال الجاري هنا، وأن ينخرط في الحراك ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تسليم جثامين الشهداء. البيشمركة التابعون للحزب الديمقراطي الكردستاني أصبحوا بيادق للدولة التركية، ويجب أن يتراجعوا عن طريق الخيانة. فشل العديد من النضالات في تاريخ الشعب الكردي بسبب الخيانة. ولهذا نأمل أن يتراجع هؤلاء الأشخاص عن طريق الخيانة".

وقال محمد خير عليكا: "أقول للحزب الديمقراطي الكردستاني ’إلى متى ستستمر بالخيانة؟ يحمي مقاتلو الحرية اليوم كردستان بأكملها، يحمونكم ويحمونني أيضاً. عندما يقوم العدو بالهجوم، لا يقول هذا حزب الديمقراطي الكردستاني وهذا حزب العمال الكردستاني (أي أنه لا يميز بينهم) إنه يهاجم الكرد جميعاً. لا تنسوا شنكال وهولير. من دافع عنهما؟ مقاتلو الحرية هم من دافعوا‘".

وتابع محمد خير عليكا: "فليعلم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن لا أحد قادر على كسر إرادة الشعب الكردي المتخذ من فلسفة القائد آبو أساساً له، وأن لا أحد يستطيع القيام بخداع هذا الشعب. فمعنويات هذا الشعب عاليةٌ دائماً بفضل فلسفة القائد أوجلان. وإن إصرارنا وإرادتنا وغضبنا على العدو يتزايد كلما قدّمنا الشهداء. بقدر ما تخونون سنصعّد نضالنا أكثر. لن نغادر هذا المكان حتى نستلم جثامين شهدائنا ونحن جاهزون لخوض مقاومةٍ أعظم إن لزم الأمر".

وبدورها، أوضحت العضوة في حزب الاتحاد الديمقراطي، سامية خليل، أنهم سيواصلون فعاليتهم حتى يستلموا جثامين الشهداء.

ونددت سامية خليل بصمت الحزب الديمقراطي الكردستاني حيال فعاليتهم وقالت: "أسأل الحزب الديمقراطي الكردستاني: إلى متى ستنخدع بألاعيب أردوغان؟ دع يد أردوغان ومدّ يدك إلى الشعب الكردي. يجب أن يدعم الكريلا التي تقاوم ضد المحتلين لكنه يدعم أردوغان. نندد بهذا الأمر. وسنواصل فعاليتنا في خيمة الاعتصام حتى لو كان برداً أو ثلجاً وحتى لو استدعى الأمر البقاء هنا لسنوات. نحن إلى جانب مقاتلينا الذي يقاومون ضد المحتلين وعلى خطا شهدائنا".

ANHA