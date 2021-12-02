المعتصمون في سيمالكا: الخيانة سوف تهزم والمقاومة سوف تنتصر

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي بدأت في معبر سيمالكا الحدودي من أجل تسلّم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني في يومها الـ 59 .

وزار الفعالية اليوم، أعضاء هيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، وقوى الأمن الداخلي في الإقليم وقوى الأمن الداخلي - المرأة ومديرية النقل.

سار التجمّع نحو خيمة الاعتصام واجتمعوا معاً على الحدود، ووقفوا احتراماً للشهداء. بعد ذلك أدلت الرئيسة المشتركة هيئة الداخلية، همرين علي، ببيان إلى الرأي العام.

وقالت فيه "وصلت ثورة روج آفا إلى هذه المرحلة اليوم من خلال المقاومة والنضال. يحاولون عن طريق الخيانة القضاء على منجزات ثورة روج آفا والقيم التي حققها شهداؤنا. لكننا سنصعّد النضال ونحقق هدفنا في الحرية".

وأوضحت همرين علي أن المكونات الكردية والعربية والسريانية أبدت موقفاً مشتركاً ضد خط الخيانة وأشارت إلى أن الخيانة وصلت إلى الحد الذي لا يُسلّم فيه جثامين الشهداء لذويهم، وقالت "حان وقت الحرية، حان وقت أخوة الشعوب. هذا هو الوقت المناسب لينتفض الجميع في وجه الخيانة".

وواصلت همرين علي حديثها، داعية الشعب إلى النضال ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وقالت "ضحى شهداؤنا بأرواحهم من أجل الحرية، ولكننا نُمنع من دفن جثامينهم. إن لم نندد بالخيانة اليوم، فسندفع الثمن تاريخياً والتاريخ سوف يحاكمنا. مثلما وصلنا إلى هذا اليوم بفضل شهدائنا، يجب علينا أيضاً أن نتبناهم. اليوم ليس يوم الصمت. يجب أن يظهر الجميع موقفه ضد خط الخيانة. خط الخيانة سيهزم وخط المقاومة ستنتصر".

وانتهى البيان بشعارات "فلتمت الخيانة" وبعد ذلك توجهت المشاركون إلى خيمة الاعتصام.

(ر)

ANHA