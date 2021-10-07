المعتصمون في سيمالكا: عدم تسليم PDK لجثامين شهداء الكريلا عملٌ غير أخلاقي

يواصل أهالي إقليم الجزيرة الاعتصام لليوم الثالث على التوالي بالقرب من معبر سيمالكا الفاصل بين روج آفا وباشور كردستان، ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمطالبة بجثامين شهداء قوات الدفاع الشعبي.

وكانت قوات الديمقراطي الكردستاني قد استهدفت مجموعة مؤلفة من 7 مقاتلين ومقاتلات من قوات الكريلا في الـ 28-29 من آب/أغسطس الماضي، في منطقة خليفان، أثناء توجهها من منطقة قنديل إلى بهدينان، واستشهد على إثره 5 من المقاتلين. فيما يعتقد أن أحدهم قد أُسر بعد عودة مقاتل واحد إلى موقعه، بحسب بيان صدر من المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

والتقت وكالتنا المواطن، حسين رمضان، الذي تحدث عن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني قائلاً "إننا بحاجة ماسة إلى التكاتف وتدمير هذه الخيانة التي ينتهجها الحزب الديمقراطي الكردستاني بتعاونه مع قوات الاحتلال التركي، لقد استشهد أبناؤنا على أيديهم، ولا يسلموننا جثامينهم، وهذا عملٌ غير اخلاقي، لا نقبل بأن يتحول الديمقراطي الكردستاني إلى أداة يتم بها استهداف الكريلا التي تمثل إرادتنا".

مضيفاً "يوماً بعد يوم يثبت الديمقراطي الكردستاني خيانته بحق الكرد من خلال ممارساته، وهذا غير مقبول سوف نناضل لإفشال مشاريعه، ونوجّه نداءً إلى عامة الشعب في جنوب كردستان بالانتفاض ضد هذه الخيانة وعدم قبول تلك الممارسات".

من جانبها اعتبرت المواطنة وسيلة محمد أن وحشية الاحتلال التركي بلغت الذروة، وأن الكرد ليسوا كالسابق، فهم ذوو إرادة، لكنهم بحاجة إلى التكاتف والاتحاد، وعدم قبول الحزب الديمقراطي الكردستاني هو مطلب يجب أن يكون قبل كل شيء.

وتضيف قائلة "استخدام الأسلحة الكيماوية ضد أبنائنا أمرٌ غير مقبول، عليهم أن يعلموا أن المسألة هي تصفية الوجود الكردي".

ونصبت مؤسسة عوائل الشهداء في مقاطعة الجزيرة، خيمة الاعتصام الثلاثاء بحضور المئات من عوائل الشهداء؛ والتي ستستمر إلى أن يتم تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي.

(ز س)

ANHA