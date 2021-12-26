المعتصمون في سيمالكا يطالبون PDK بتسليم جثامين الشهداء بدلاً من إغلاق المعابر

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا الحدودي؛ للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في يومها الـ 83.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين ومقاتلات من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وتوافد صباح اليوم الأحد، أعضاء الاتحادات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي في قامشلو إلى خيمة الاعتصام للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا، وتوجهوا صوب بوابة فيش خابور وسط إطلاق الهتافات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني.

وبعد وصولهم إلى بوابة فيش خابور استنفرت قوات حرس الحدود التابع لحزب الديمقراطي الكردستاني أمام بوابة معبر فيش خابور.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي في قامشلو عايد إبراهيم كلمة قال فيها: " نحن في حركة المجتمع الديمقراطي نطالب مسؤولي سلطات باشور كردستان، بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، فرفضهم تسليم الجثامين يخالف القوانين والأعراف المتعارف عليها دولياً".

وأشار إبراهيم" رغم استمرار المعتصمين في سيمالكا، إلا أن الديمقراطي الكردستاني لا زال يرفض تسليم الجثامين رغم دخول الاعتصام يومه الـ 83 في معبر سيمالكا"، مضيفاً إن الديمقراطي الكردستاني بدلاً من الاستجابة لمطالب المعتصمين والشبيبة في مسيرتهم السلمية، سارع إلى إغلاق معبر سيمالكا".

وتابع " إن الديمقراطي الكردستاني لم يستجب لمطالب الشبيبة، بل هاجمهم بالحجارة، وتحت حجج واهية لجأ إلى إغلاق معبري سيمالكا والوليد"، قائلاً إن هذه الممارسات تخدم أعداء الشعب الكردي التي تريد القضاء على مكتسباته التي تحققت بدماء الشهداء".

وقال إبراهيم: " إن تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، أصبحت نموذجاً يحتذى به في الشرق الأوسط، لذا يسارع حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان إلى محاربة هذه التجربة بكل الأساليب وبدعم من بعض الجهات التي تدعي الكردية".

واختتم إبراهيم كلمته قائلاً: " إن الديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي الفاشي يهدفان من خلال مخططاتهما القذرة القضاء على مكتسبات الشعب الكردي والوقوف أمام حرية الشعب الكردي ومكونات شمال وشرق سوريا".

(ع ع /ف)

ANHA