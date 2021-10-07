المعتصمون في معبر سيمالكا: على PDK الكفّ عن سياساته التي لا تخدم الكرد

توافد أهالي ناحية كركي لكي إلى خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا الحدودي، للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإدانة خيانة الحزب للقضية الكردية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أُلقت عضوة مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي، فريال محمد سليم، كلمة أشارت فيها إلى ضرورة حماية القوات الكردية مكتسبات الشعب الكردي، وليس مساندة أعداء الشعب في قتال أبناء جلدتهم، وخاصة في ظل القصف التركي اليومي على باشور (جنوب كردستان). وذلك في إشارة إلى خيانة الديمقراطي الكردستاني.

وتساءلت فريال "وعد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني، أنه لن يسمح بحدوث أي اقتتال داخلي، إذاً لماذا يستهدف الآن قوات الدفاع الشعبي ويضع الكمائن لهم، ولا يسلّم جثامين الشهداء إلى ذويهم؟".

وتابعت "أعرب الشعب الكردي عن فرحته أثناء اندلاع ثورة روج آفا، وإزالة الحدود المصطنعة بين باشور كردستان وروج آفا، إلا أن الديمقراطي الكردستاني ضيّق الخناق أكثر على شعوب المنطقة".

وبدورها، تحدثت باسم مؤسسة جرحى الحرب في إقليم الجزيرة، مزكين إدريس، مبينةً: "عند نشوب اقتتال داخلي بين الكرد، سيخسر الشعب الكردي ويفقد جميع المكتسبات التي حققها في ثورة روج آفا وباشور، كما سيتعرض للإبادة والضياع، لهذا على الديمقراطي الكردستاني أن يكفّ عن هذه السياسة التي لا تخدم الشعب الكردي".

وطالبت مزكين "جميع الشعوب والمكونات بالوقوف في وجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، للكف عن سياسته المعادية للشعب الكردي والقضية الكردية".

هذا، ومن المقرر أن يتوافد أهالي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، يوم غد، إلى خيمة الاعتصام للتناوب في معبر سيمالكا الحدودي.

(ع ع / آ)

ANHA