المعتقلة السّياسيّة زينب جلاليان مصابة بكورونا والسّلطات الإيرانيّة تمنع نقلها إلى المستشفى

ونقلت شبكة حقوق الإنسان عن والد زينب جلاليان علي جلاليان قوله أنّ ابنته أخبرته أمس عبر الهاتف أنّها دخلت غرفة مختلفة من قسم الحجر الصحّي في السجن رغم أنّ عدة سجناء آخرين يعانون من مرض فيرس كورونا، وأنّ مرضها الشديد لا يزال مستمرّاً.

وأخبرها طبيب السجن أنّ الفيروس انتشر في جميع أنحاء رئتيها، وكان يحاول السيطرة على التهاب رئتيها بالأدوية.

وفي نهاية حديثه، أعرب علي جلاليان عن قلقه بشأن حالة ابنته الخطيرة، وطلب نقلها إلى مستشفى خارج السجن حتّى يتمكّن من علاجها.

زينب جلاليان معتقلة سياسية كردية حكمت عليها السلطات الإيرانية بالإعدام شنقاً بعد اعتقالها في 2007، ثم أُعيدت محاكمتها بالسجن المؤبّد مع الأعمال الشاقة، و تمّ وضعها في سجن "خوي" بولاية أورمية. لكن تمّ نقلها مؤخّراً إلى مكان مجهول، إلى أن أفاد والدها لموقع حقوق الإنسان حول اتّصال يثير الريبة والقلق حصل بينه و بين ابنته يوم أمس على هامش نقلها إلى طهران.