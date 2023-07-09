المعتقلان داغ وآر يواصلان إضرابهما عن الطعام في سجون PDK

وكان الشابان الكرديان مظلوم داغ وعبد الرحمن آر، قد أُدينا بتهمة القتل العمد وصُدر بحقهما حكم الإعدام، بعد اتهامهما باغتيال عثمان كوسا رئيس القنصلية التركية في هولير بجنوب كردستان بتاريخ 17 تموز 2019. حسب وكالة فرات للأنباء.

وذكرت الوكالة أنه: "منذ اليوم الأول لـ داغ وآر في سجن هولير، بدأت سلسلة انتهاكات بحقهما، وبدأ مظلوم داغ وعبد الرحمن آر إضراباً عن الطعام في 18 أيار، رداً على الضغوط الممارسة عليهما، بارتداء الزي الموحد والممارسات السيئة بحقهما".

مشيرة "دخل إضرابهما عن الطعام في سجن هولير الخاضع للحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الثلاثاء، يومه الـ 53".

والجدير بالذكر أن الرئاسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني قد دعت الجمعة الماضي، جميع المؤسسات الديمقراطية والأشخاص الذين يتحلون بالحساسية إلى النضال ضد تعذيب هؤلاء المعتقلين قبل فوات الأوان، وتوحيد الجهود لحماية حياتهما وتبنّي المعتقلين المضربين عن الطعام، وشددت على ضرورة اللقاء معهما بشكل عاجل، ومتابعة وضعهما والاستماع لهما، مؤكدة أن هناك مخطط لقتل مظلوم داغ وعبد الرحمن آر في السجن، وكشفت ان العميل ياسين علي خضر كان يشغل منصب مدير نفس السجن.

يشار إلى أن مظلوم داغ وعبد الرحمن آر بدأا إضرابهما عن الطعام في 28 أيلول 2022، احتجاجاً على المعاملة السيئة والتعذيب الممارس بحقهما، وقد أنهيا هذا الإضراب عن الطعام في اليوم الرابع عشر؛ لقبول مطالبهما في ذلك الوقت، ثم عاد المعتقلان للإضراب عن الطعام في 13 شباط 2022، احتجاجاً على انتهاك حقوقهما، وأنهياه في اليوم التاسع بعد التعهد بإنهاء الانتهاكات.

(ل م)