المعرض الثاني للمنتوجات المحلّية يختتم فعالياته بتقديم دروع تكريمية للمشاركين

وشهد اليوم الأخير للمعرض الثاني للمنتوجات المحلية إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي في مدينة قامشلو، بعد أن استمرّ لثلاثة أيام على التوالي، تحت شعار "من صناعة إيكولوجية نحو الاكتفاء الذاتي"، حيث تمّ خلال المعرض عرض المنتوجات المحلّية وتشجيع الصناعة والإنتاج المحلّي.

بدأت فعاليات الاختتام بإلقاء كلمة باسم المعامل الصناعية المشاركة في المعرض من قبل عمار عبدو، قال فيها: "نشكر كل من ساهم في تنظيم هذا المعرض، ونأمل المزيد من التّقدم لتطوير وتوسيع الإنتاج المحلّي أكثر ضمن المنطقة في الأيام القادمة".

وبدوره توجّه الإداري في اتّحاد غرف التجارة لشمال وشرق سوريا محمد الشمري بالشّكر إلى كل المشاركين في المعرض، ولكلّ من ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الإنتاج المحلّي ضمن المنطقة.

كما توجّه الإداري في مديرية الصناعة لمقاطعة قامشلو آزاد حسو، بالشكر لكل المشاركين، وبيّن أنّ هدفهم الأساسي من تنظيم معرض المنتجات المحلية هو: "تطوير الإنتاج المحلي والتشجيع عليه ضمن المنطقة، ونأمل أن يتم تنمية القطاع الصناعي أكثر في السنوات القادمة".

واختتمت الفعالية بتقديم دروع تكريمية من قبل اللّجنة التحضيرية للمعرض، للمعامل والشركات المشاركة في هذا المعرض.

هذا، ومن المقرّر أن يفتتح المعرض في مدينة الحسكة بتاريخ 19 حزيران.

(ل- د/إ)

ANHA