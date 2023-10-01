المعرض الرابع للوحات الفنية يفتتح في إقليم الفرات

تحت شعار " مهما تنوعنا فإننا نصبح لوناً واحداً على لوحة الوطن" افتتح اليوم في إقليم الفرات المعرض الرابع للوحات الفنية بطليعة المعلمين والطلبة بمشاركة 14 طالباً, وسيستمر 3 أيام.

افتتح المعرض في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني بعنوان "لعبة الألوان" وتحت شعار " مهما تنوعنا فإننا نصبح لوناً واحداً على لوحة الوطن" .

شارك في المعرض 14 طالباً من قسم الرسم في مركز باقي خدو للثقافة والفن بـ 54 لوحة ويسعى الطلبة من خلال عرض لوحاتهم إلى تجميل مجتمعاتهم.

خلال مراسم افتتاح المعرض تحدثت الرئيسة المشتركة لمركز باقي خدو للثقافة والفن أمينة حسين وقالت: "كل لوحة من لوحات طلابنا تحكي قصة معينة. سنتحول إلى رد على الاحتلال من خلال فننا ".

بعدها تم تكريم الطلبة المشاركين في المعرض.