والرجل الذي قالت السلطات إنه يدعى طه ال-ج، ويبلغ من العمر 37 عاماً، متهم أيضاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهريب بشر، وسيمثُل أمام المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت.

ويفيد محضر الاتهام أن طه ال-ج. التحق منذ مارس/آذار 2013 بصفوف مرتزقة "داعش" وشغل حتى العام الماضي وظائف عديدة في التنظيم في مدينة الرقة السورية والعراق.

ويتهمه القضاء الألماني خصوصا أنه "قام في نهاية مايو/أيار وبداية يونيو/حزيران عام 2015، بشراء رقيق"، سيدة إيزيدية وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات، ونقلهما إلى الفلوجة حيث تعرضتا لكل أشكال الاضطهاد بما في ذلك التجويع.

وتوفيت الفتاة بسبب العطش، بينما أُجبرت الأم على المشي حافية في الخارج ما سبب لها حروقا خطيرة في قدميها.

واعتُقل المتهم في اليونان في مايو/ايار 2019 وتم تسليمه إلى ألمانيا في أكتوبر.

وتمثل جنيفر فينيش، زوجة المتهم، منذ عام أمام محكمة في ميونيخ بتهمة قتل الفتاة، في ما تعدّ هذه أول محاكمة في العالم لممارسات ارتكبها "داعش" ضد الإيزيديين.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها أيضاً، بدأ القضاء الألماني أمس الخميس النظر في قضية تتناول "انتهاكات منسوبة إلى النظام السوري".

(آ س)