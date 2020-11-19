ألمانيا: القمة الأوروبية المقبلة ستناقش فرض عقوبات على تركيا

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن قادة الاتحاد الأوروبي قد يناقشون عقوبات محتملة ضد تركيا بسبب أفعالها في شرق البحر المتوسط ​​في كانون الأول/ديسمبر.

ودخلت تركيا في نزاع حدودي بحري مع اليونان وقبرص حول حجم مناطقهما الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط، وأعربت أثينا ونيقوسيا عن اعتراضهما على وجود سفن استكشاف تركية في المياه التي تقول كل من اليونان وقبرص أنها جزء من منطقتهما الاقتصادية الخالصة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال في أيلول/سبتمبر إنه لا يتوقع أن يعاقب الاتحاد الأوروبي تركيا بسبب الخلافات البحرية مع اليونان وقبرص وأن التكتل ليس لديه موقف موحد بشأن هذه القضية.

ويأتي بيان اوغلو بعد أن أعربت قمة الدول المتوسطية السبع في الاتحاد الأوروبي (EU-Med) عن دعمها الكامل وتضامنها مع قبرص واليونان في مواجهة إجراءات المواجهة التركية، واقترحت أيضًا توسيع العقوبات ضد أنقرة.

(م ش)