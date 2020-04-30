أصدرت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، قرارا بحظر حزب الله اللبناني في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابيا، في ضربة جديدة له حيث يمثل أبرز أذرع إيران في العالم.

وأشار المتحدث باسم الداخلية الألمانية إلى أن قوات الأمن والشرطة نفذت عمليات أمنية في الصباح الباكر اليوم، اعتقلت على إثرها أعضاء مشتبه بانتمائهم لحزب الله.

وبدأ البرلمان الألماني منذ أشهر بمناقشة عملية حظر حزب الله، بجناحيه العسكري والسياسي.

ويشار إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي حددتا في السابق الجناح العسكري لحزب الله بأنه كيان إرهابي، بينما سمحت لجناحه "السياسي" بالعمل في اوروبا.

وأكد تقرير أصدرته وكالة استخبارية ألمانية عام 2019 أن عدد أعضاء حزب الله وأنصاره ارتفع من 950 في عام 2017 إلى 1050 في عام 2018.

وفي السياق ذاته، يعتقد مسؤولون أمنيون ألمان أن عدد العناصر المرتبطة بحزب الله في البلاد يصل عدد إلى أكثر من 1000 شخص.

وكما طالب الحزب البديل في ألمانيا البرلمان بإصدار توصية للحكومة الألمانية، بحظر حزب الله بالكامل، من دون التفريق بين جناحيه العسكري والسياسي.

وعلى هذا كان مجلس العموم البريطاني قد أصدر قرارا بحظر حزب الله وإدراجه ككيان إرهابي في شباط 2019، وبالإضافة إلى المملكة المتحدة، حيث تصنف الولايات المتحدة وكندا وهولندا وجامعة الدول العربية، حزب الله كيانا إرهابيا.

(ش ع)