ألمانيا تهدد تركيا بالعقوبات وتتوعدها بقمة الاتحاد المقبلة

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه يتعين على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجددًا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد في كانون الأول 2020.

وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس "الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في كانون الأول".

وأضاف "إذا لم نرَ أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول كانون الأول، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية كزيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب". وأكد أن قضية فرض عقوبات على تركيا ستُطرح حينئذ مجدداً.

(ي ح)