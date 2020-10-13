ألمانيا تدعو تركيا إلى الامتناع عن الاستفزازات في شرق البحر المتوسط

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من برلين قبل رحلته إلى قبرص واليونان: "يجب على أنقرة ان تتخلى عن أسلوبها الذي يمزج ما بين الانفراج والاستفزاز إذا كانت الحكومة التركية مهتمة بإجراء محادثات، كما أكدت مرارًا وتكرارًا"، بحسب وكالة رويترز.

وناشد ماس تركيا أن تظل منفتحة للمحادثات ودعا أنقرة إلى عدم استئناف التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية الأكثر إثارة للجدل، مضيفًا أن ألمانيا تتضامن مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.

وأبحرت سفينة تركية يوم الإثنين لإجراء مسوحات زلزالية في شرق البحر المتوسط، مما دفع اليونان إلى إصدار مطلب جديد غاضب لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة.

(م ش)