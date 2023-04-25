ألمانيا تعتقل سوريّاً كان يخطط لهجوم

قال مسؤولون لوكالة أسوشيتد برس، اليوم، إن السلطات الألمانية اعتقلت سوريّاً للاشتباه في أنه كان يخطط لتنفيذ هجوم بالمتفجرات بدافع "التطرف الإسلامي".

وقالت الشرطة الاتحادية إن الضباط اعتقلوا الرجل البالغ من العمر 28 عاماً في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء في مدينة هامبورغ الألمانية.

ويقول المحققون إن الرجل، حاول الحصول على مواد عبر الإنترنت، والتي كانت من شأنها أن تسمح له بتصنيع حزام ناسف "من أجل تنفيذ هجوم على أهداف مدنية".

وتقول الشرطة إن الرجل تم تشجيعه ودعمه من قبل شقيقه البالغ من العمر 24 عاماً والذي يعيش في بلدة كمبتن الألمانية.

وأشارت السلطات إلى أن ليس لديها معلومات تشير إلى هدف ملموس للهجوم المخطط له.

وقال مسؤولون إن الشرطة فتشت ممتلكات في هامبورغ وكمبتن، وصادرت كميات كبيرة من الأدلة بما في ذلك المواد الكيميائية. وشارك في العملية نحو 250 ضابطاً.

(م ش)