وأشار التقرير الأمني إلى أنّ مركز "المصطفى"، يجمع الأموال ويحوّلها إلى "حزب الله"، ويلعب دور الجامع بين مناصري الحزب في المدينة الألمانية وبين القيادة في لبنان، دون أن يذكر المبالغ التي أرسلت أو جمعت حتى اللحظة.

كما كشف أن هذه الجمعية التي تعمل مع أبناء الطائفة الشيعية في بريمن أرسلت أموالاً إلى عائلات مقاتلي الحزب تحت عنوان المساعدات الاجتماعية.

يذكر أنّ ألمانيا قد حظرت في نيسان الماضي كافة أنشطة "حزب الله" على أراضيها وصنفته "منظمة إرهابية"، بعد أن كانت تفصل بين الجناح السياسي والعسكري كما نفّذت عدة مداهمات لجمعيات تابعة للحزب أو على صلة بنشاطاته ومناصريه في البلاد.

وكان تقرير لوكالة الاستخبارات في هامبورغ أشار في وقت سابق إلى أنّ نحو 30 مسجداً ومركزاً ثقافياً في ألمانيا تربطهم صلات بـ"حزب الله" اللبناني، المدرج كتنظيم إرهابي أجنبي في الولايات المتحدة.

كما قالت الوكالة إنّه "يوجد حالياً نحو 30 جمعية ثقافية ومسجداً معروفة يلتقي فيها بانتظام عملاء قريبون من الحزب أو إيديولوجيته".

ووفقاً لوثيقة المخابرات المكونة من 282 صفحة والتقارير الألمانية الأخرى التي راجعتها "فوكس نيوز"، في أبريل الماضي أيضاً، هناك 1050 من أنصار "حزب الله" وأعضائه في ألمانيا.

(ز غ)