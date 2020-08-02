ألمانيا.. الجالية الكردية تتظاهر في الذكرى السنوية السادسة لمجزرة شنكال

وشارك المئات من أبناء الجالية الكردية في ألمانيا بإحياء الذكرى السنوية السادسة للمجزرة المروعة التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الكرد الإيزيديين في شنكال, وذلك في ولاية هامبورغ.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "ندين ونستنكر الصمت الدولي حيال إبادة الأيزيديين في شنكال", إضافة إلى التنديد بالجرائم التي ارتكبت وترتكب بحق الشعب الكردي على أيدي الإرهاب الدولي وعلى مرى ومسمع العالم أجمع.

كما ورددوا خلال المظاهرة شعارات تندد بالجرائم التي ترتكب بحق الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا على يد الاحتلال التركي والمرتزقة المرادفة لهم في عفرين وكري سبي وسريه كانيه.

ويصادف يوم غد الذكرى السنوية السادسة لارتكاب مرتزقة داعش مجزرة بحق المدنيين العزّل في شنكال في الـ3 من آب/أغسطس 2014، لتكون المجزرة الـ73 التي ترتكب بحق أهالي وسكان هذه المدينة على مر التاريخ المعاصر وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع ووسط صمت دوليٍ مقيت.

(س ع/ج)

ANHA