ألمانيا.. العفرينيون يدينون صمت المجتمع الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي في عفرين المحتلة

بدعوة من المبادرة الوطنية من أجل عفرين، نظّم العفرينيون في المهجر، يوم أمس، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أبناء عفرين، وعدد من المنظمات والشخصيات الوطنية، لمطالبة المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الاحتلال، وتأمين عودة آمنة للأهالي إلى منازلهم وممتلكاتهم وذلك في العاصمة الألمانية، برلين، حسب وكالة فرات للأنباء.

ورفع المحتجون صوراً وشعارات، تظهر حجم الانتهاكات التي يتعرض لها من تبقى من أهالي عفرين على يد دولة الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لما يسمى "الائتلاف السوري"، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإنهاء الاحتلال التركي لمدينتهم، وتأمين عودة مهجري عفرين إلى منازلهم وممتلكاتهم.

وأدلى المشاركون ببيان، جاء فيه "تستمر عمليات الإبادة العرقية والثقافية والاقتصادية الممنهجة بحق أهالي منطقة عفرين بشكل يومي دون أي رادع أخلاقي أو قانوني من أي جهة دولية، رغم تأكيد تقارير لجان التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن الانتهاكات بحق أبناء المنطقة الأصليين ترقى إلى مستوى جرائم حرب وضد الإنسانية".

وأضاف البيان "على الرغم من ذلك، لا زالت عمليات القتل والاغتصاب والخطف والإخفاء القسري والاستيلاء على الممتلكات وبناء المستوطنات وفرض الإتاوات على المزارعين والمواسم والأشجار وفرض الحظر على الحياة الثقافية لأهالي المنطقة مستمرة بدعم من الاحتلال التركي وبعض أطراف المعارضة السورية التابعة لها وبتمويل من دول وأنظمة تتبع حركة الإخوان المسلمين، والتي تسعى إلى محو كل أثر كردي في المنطقة".

وتابع البيان "انطلاقًا من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق المتنورين والوطنيين من أبناء منطقة عفرين، فقد ارتأت المبادرة بدء نشاطاتها في سبيل تحقيق أهدافها بإعلاء صوت ضحايا منطقة عفرين في الساحة الدولية، عبر إطلاق دعوة إلى أبناء الجالية السورية لتنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة برلين، هدفها فضح جرائم تركيا ومرتزقتها من الإرهابيين والمتطرفين".

ولفت إلى "حيث لم يبخل الوطنيون السوريون كعادتهم في تلبية نداء إخوتهم في الوطن، فقد شارك العشرات في هذه الوقفة الاحتجاجية، رافعين صور عفرين واليافطات المنددة بالإبادة التي تحصل هناك، ومطالبين المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والجرائم المنظمة والممنهجة التي ترتكب بحق أهالي منطقة عفرين، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القوانين والمواثيق الدولية".

وأكد البيان على أن "الفعالية التي تم تنظيمها اليوم، في برلين هي بداية لسلسلة من الفعاليات والنشاطات، التي ستنفذها بشكل تصاعدي وعلى جميع الصعد وصولًا إلى مرحلة الملاحقات الجنائية والقضائية لكل من ارتكب تلك الانتهاكات بحق أبناء منطقة عفرين وداعميهم ومموليهم وواجهاتهم السياسية التي تحاول تأمين الغطاء لتلك الجرائم".

(ف)