المالية العراقية: ديون البلاد تتجاوز 160 مليار دولار

وكشفت اللجنة المالية النيابية للعراق، اليوم الأحد، عن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد، وأكدت أنها تتجاوز الـ 160 مليار دولار.

وحذّر عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي خلال تصريحات له لوسائل إعلام عراقية، من أن "استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل".

وأشار السعداوي إلى أن "حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جدًّا".

وأوضح، أن "موازنة عام 2021 لا تتضمن تخفيضًا في رواتب موظفي الدولة، وأن (الورقة البيضاء) التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة"، ولفت إلى أن "اللجنة المالية تنتظر إرسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها".

(س ر)