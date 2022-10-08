المعلمون والطلاب يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بالحرية في إيران

ووفق الوكالة، فقد كتبت مجموعة من طلاب جامعة "بهشتي" أمس الجمعة، عن استمرار الإضرابات "نبلغ سلطات الجامعة والقوى القمعية للنظام الغاشم بأننا سنواصل احتجاجنا وإضرابنا وكذلك مقاطعة الصفوف الدراسية، ما دام أصدقاؤنا موجودين في السجن".

وأضافت "وفي اليوم نفسه، نُشر بيان جماعي لطلاب جامعة العلوم والثقافة حول استمرار الإضرابات، قالوا فيه "في أعقاب الهجمات المستمرة لقوات الأمن على الجامعات وقتل واعتقال الأشخاص والطلاب المعترضين، وكذلك اعتقال مير شاهين فاطمي، طالب الماجستير في جامعة العلوم والثقافة، سنستمر في تعطيل الصفوف الدراسية حتى إطلاق سراح صناع المستقبل".

كما طلب الطلاب من أساتذة الجامعة أن يكونوا معهم "على طريق الحرية والشرف".

وقد أعلن طلاب جامعة طهران أنهم سيعيدون حقوقهم بعد تحقيق شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وأنه اعتباراً من اليوم السبت 8 تشرين الأول، سيكون للفتيات والفتيان قاعة طعام مشتركة".

وأشارت الوكالة أن "المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أصدر في الوقت نفسه، بياناً، طالب فيه المعلمين في جميع أنحاء إيران بفهم الضرورة التاريخية في أداء واجبهم الأخلاقي والوطني، وتحويل الصفوف الدراسية من السبت 8 تشرين الأول حتى نهاية الأسبوع، إلى مكان للمطالبة بالحرية والعدالة، وتماشياً مع الحركة الاحتجاجية للشعب الإيراني؛ أن يعبّر مختلف طبقات المجتمع، من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والعمال والمواطنين العاديين إلى النخب والمفكرين والفنانين والرياضيين، عن القمع المنهجي وظلم السلطات بصوت أعلى وأوضح من قبل".

كما أعلن المجلس "إذا أراد النظام الاستمرار في عملية قمع الطلاب والشباب والشعب، فإن هذا المجلس سيضع إعلان الاحتجاجات والتجمعات على جدول الأعمال".

(ل م)