المعهد الدولي لأبحاث السلام: إسرائيل رفعت عدد الرؤوس الحربية النووية إلى 90 رأساً

ذكر تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في استوكهولم، إنه في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى خفض عدد الرؤوس النووية بحوزة الدول، رفعت إسرائيل عدد الرؤوس الحربية النووية التي بحوزتها من 80 رأساً حربية نووية، في العام الماضي، إلى 90 رأساً حربية نووية، في العام الجاري.

وقال التقرير:" إن عدد الرؤوس الحربية النووية بحوزة تسع دول تمتلك أسلحة نووية انخفض من 13,865 إلى 13,400 رأس حربي نووي، خلال العام الماضي".

وأضاف: " بين هذه الدول التسع، نصبت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا 3,720 صاروخاً تحمل رؤوساً حربية نووية، وكان 1800 منها في حالة جهوزية عالية".

وأشار إلى: "أن خفض العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم نابع من نزع روسيا والولايات المتحدة أسلحة نووية، علماً أن بحوزة هاتين الدولتين أكثر من 90% من السلاح النووي في العالم".

لكن لفت، إلى أنه رغم ذلك، لم يحصل تقدمٌ نحو اتفاق للحد من انتشار الأسلحة غير التقليدية، بعدما انتهت مدة اتفاق سابق كهذا، تم توقيعه عام 2010، معتبراً ذلك أنه "يشكل خطراً على تزايد إنتاج السلاح النووي مجدداً"، وخلص تقرير معهد السلام إلى القول إن هناك "تراجع خطير في شفافية القدرات النووية للدول".

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: " أن الولايات المتحدة وروسيا تستثمر أموالاً طائلة في حصرنة منظومتيهما النووية، وذلك خلافاً للتوجه الحاصل في أعقاب انتهاء الحرب الباردة بتقليص دور السلاح النووي في الدفاع القومي".

وأشارت إلى أن: "الصين تطور طائرات مسلحة بسلاح نووي، فيما توسع الهند وباكستان برامجهما للتسلح النووي، وصعّدت كوريا الشمالية تجاربها على صواريخ طويلة المدى".

(ع م)