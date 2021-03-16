المعارضة التركية: تركيا تعاني من ركود اقتصادي وقصر أردوغان لا يتنازل عن مصاريفه

وكشف حزب الشعب الجمهوري، أن تكلفة حرّاس رئيس البلاد أردوغان عام 2020 الماضي، بلغت أكثر من 263 مليون ليرة تركيّة (ما يعادل 35 مليون دولارٍ أميركي)، وأن الإنفاق على قصر أردوغان الرئاسي يقدر بنحو 10 ملايين ليرة تركية (ما يعادل مليون و300 ألف دولار أميركي تقريبًا) في اليوم الواحد.

واعتبر إنغين آلتاي النائب عن حزب الشعب الجمهوري أن "لدى تركيا رئيسًا هو الأكثر إسرافًا في العالم"، منتقدًا في كلامه أنه "لا توجد دولة في العالم كله يصرف رئيسها أموالًا كالتي ينفقها أردوغان".

وكشف أيضًا أن الرئيس التركي "يستخدم مئة سيارة وطائرتي هيلوكوبتر حين يأتي إلى البرلمان لشتمِ معارضيه".

في حين اعتبر المحلل السياسي التركي جواد جوك أن "الركود الاقتصادي كبير في تركيا، لكن القصر الرئاسي لا يتنازل أبدًا عن مصاريفه، الأمر الذي يثير غضب المعارضة التي تتطرّق لهذه القضية في البرلمان باستمرار".

(ي ح)