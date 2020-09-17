المعارضة التركية: لم يعد هناك حزب يسمى بالعدالة والتنمية يوجد أروغان فقط

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، في اجتماع نظمه معهد التنمية الديمقراطية: "عندما تبدأ الحكومة في التلاعب بقوانين الانتخابات، فإنَّ ذلك يُظهر أنها سترحل بالفعل، كل طرف يحاول ذلك سيرحل، لم يَعُد هناك حزب يسمى حزب العدالة والتنمية، هناك أردوغان، حزب العدالة والتنمية، على الورق فقط، أردوغان لا يتسامح مع وجهة نظر مختلفة".

وأضاف كيليتشدار أوغلو، "هناك أكثر من 10 ملايين عاطل عن العمل، معدل البطالة حوالي 30 في المائة، لا أعتقد أن السلطة الموجودَة يمكنها حل هذه المشاكل".

وتابع: "الحزب الذي شهد أكبر تغيير في السنوات العشر الماضية هو حزب الشعب الجمهوري، أصبحنا حزبًا يعرف ما يفعله، إذا كنا ننتقد مشكلة اليوم، فإننا بالتأكيد نقدم حلها، لدينا أفكار جيدة وطاقم عمل دائم".

وقبل أيام كشفت معلومات أن حزب العدالة والتنمية اقترب من صياغة قانون يعرقل انضمام البرلمانيين المستقيلين من أحزابهم إلى كتل برلمانية لأحزاب أخرى، بغرض منع التضامن بين أحزاب المعارضة القديمة والجديدة تحت قبة البرلمان.

وتابع زعيم المعارضة التركية، قائلا: "سنجلب الديمقراطية إلى هذا البلد دون تناحر أو قتال، وسيجتمع الذين يدعمون الديمقراطية وأولئك الذين يدعمون النظام الاستبدادي في جانب واحد في الانتخابات القادمة، والشعب سيقول كلمته".

(ا ب)