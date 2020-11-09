المعارضة التركية: أردوغان يدير البلاد وكأنها شركة عائلية

وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إن استقالة وزير المالية بيرات البيرق من خلال بيان على موقع انستجرام خطوة غير مسبوقة وترقى إلى "أزمة دولة"، وانتقد أيضًا الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي.

وتأتي استقالة البيرق، التي عزاها لأسباب صحية، بعد يوم من تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والد زوجته، وزير المالية السابق ناجي إقبال محافظًاً للبنك المركزي بدلًا من مراد أويسال. ولم يتم إعلان الأسباب وراء هذه الخطوة إلا أن مسؤولين عزوا ذلك إلى تراجع الليرة التركية.

وفي مؤتمر صحفي في أنقرة، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو إن أردوغان يدير البلاد وكأنها "شركة عائلية"، مضيفًا أن البنك المركزي فقد استقلاليته. وأضاف أن من المخزي أيضاً أن وسائل الإعلام التركية الرئيسية لم تشر إلى الاستقالة لفترة تقارب 24 ساعة.

(ي ح)