المعارضة الإثيوبية: نهاية آبي أحمد باتت قريبة جداُ وقواتنا تقترب من العاصمة

وقال، جال مورو، قائد قوات أورومو المتحالفة مع "جبهة تحرير تيغراي"، إن نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أصبحت "قريبة جدا"، مؤكداً أن قواته اقتربت من العاصمة أديس أبابا، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف مورو أن "المقاتلين الموالين للحكومة بدأوا الانشقاق"، وقال: "نحن نعد انطلاقاً آخر وهجوماً آخر، أما الحكومة فتحاول فقط كسب الوقت وإثارة حرب أهلية، ولهذا تدعو الشعب إلى القتال".

وأكمل: "مقاتلينا باتوا أقرب على نحو 40 كيلومتراً من العاصمة أديس أبابا، ولم يتراجعوا شبراً واحداً من الأراضي التي يسيطرون عليها".

من جهتها، نفت الحكومة الإثيوبية كل ما يصدر من بيانات وتصريحات تشير إلى تفوق أو تقدم المعارضين.

(د ع)