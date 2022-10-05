المعارض سليمان هواري: تجربة الإدارة الذاتية ناجحة وهي الحل الوحيد للأزمة السورية

عقد الائتلاف الوطني البديل، اليوم، وأمام مركز مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، مؤتمراً صحفياً ، حضره العديد من وسائل الإعلام .

المؤتمر جاء، بعد زيارة للعديد من مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وزيارة جامعة روج آفا والمؤسسات والمرافق الخدمية.

وخلال المؤتمر الصحفي تحدث، المعارض السياسي الدكتور سليمان هواري، وجاء خلال حديثه "قمنا بجولة إلى مناطق شمال وشرق سوريا واطلعنا على الواقع الخدمي والمجتمعي، حيث تقوم هذه الإدارة بحضارة ديمقراطية جديدة وقمنا بزيارة جامعة روج آفا ومركز الفرات للدراسات الاستراتيجية ومركز الهلال الأحمر وجميع مؤسسات الإدارة الذاتية وما رأيناه أن هذه التجربة ناجحة".

وأضاف، سليمان هواري، "مناطق الإدارة الذاتية ترحب بكل شخص سوري يأتي للمنطقة ويعمل على بناء هذه التجربة الوطنية، لأن هذه التجربة هي سورية بكل ما تعنيه الكلمة ليست آشورية ولا سريانية ولا كردية ولا عربية، والإدارة المشتركة في كل إدارة، والإدارة الذاتية هي الطريق الوحيد لعودة الجانب الإنساني والاجتماعي والمحافظة على وحدة سوريا.

وأكد هواري أنه لم يرَ نفساً انفصالياً في هذه المناطق كما يدعي البعض، وأشار "نحن نؤمن بالحل السياسي لكل سوريا ولا نؤمن بحمل السلاح، والإدارة الذاتية هي تجربة ناجحة لكل أبناء الشعب السوري في حمص في درعا في إدلب، وهذه التجربة هي التجربة الناجحة لكم من أجل إبقاء وحدة سوريا من أجل إنهاء الدكتاتورية في المنطقة من أجل الإبداع في المنطقة".

وأردف هواري "تجولت في المناطق ولم أرَ منزلاً إلا وفيه آثار لطلقات الرصاص ولم أسمع صوت رصاصة أطلقت خلال وجودي في مناطق الإدارة الذاتية ما عدا المناطق الحدودية، هناك خدمات في المناطق وهناك فرق شاسع ما بين عام 2015 و عام 2019 وعام 2021، سوريا محتاجة لكم جميعاً بقرار سياسي واحد وبتجربة واحدة وكلنا يجب أن نمد يدنا لهذه التجربة ولا يمكن أن نفكر بالانفصال لأن الإدارة الذاتية هي مشروع ناجح بامتياز رأيت العربي والسرياني والآشوري كل المكونات تعمل بمشاركة حقيقية، هناك تنظيم هناك استمرارية في العمل".

وعن قوات سوريا الديمقراطية قال هواري "إن بناء هذه القوة هو للحفاظ على السلم الأهلي والحل السياسي المشرف لسوريا وليس الاقتتال ومناطق الإدارة الذاتية وهذه المناطق لا يوجد لديها مشاكل مع دول الجوار سوى تركيا، وهذه القوة العسكرية لم تصوب سلاحها على صدر أي سوري ونحن نريد بناء بلد، وهذه القوة العسكرية ليست عصافير صيد يرمونها بحجر ويصدونها بحجرين وهذه القوة لم تدخل في حرب مع أي طرف آخر.

واختتم هواري مؤتمره بتوجيه الشكر للقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية وتمنى لهم دوام التوفيق.

وفتح بعدها المجال أمام وسائل الإعلام لطرح الأسئلة التي تمحورت حول رأيهم بتجربة الإدارة الذاتية في المنطقة وقال هواري "إن الإدارة الذاتية كعمل تنظيمي ومؤسساتي ناجحة وبامتياز وهي الحل الوحيد للأزمة السورية".

(م خ/خ)

ANHA