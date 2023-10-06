قال كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، جيريمي فارار، إن حمى الضنك ستمثل تهديداً كبيراً في جنوب الولايات المتحدة وجنوب أوروبا ومناطق جديدة من أفريقيا خلال هذا العقد لأن ارتفاع درجات الحرارة يخلق الظروف الملائمة لانتشار البعوض الذي يحمل العدوى.

وأعلن مرصد خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن "الشهر الفائت، أيلول، كان الأكثر حَرّاً على الإطلاق الذي يسجل على مستوى العالم".

وابتليت معظم أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية بهذا المرض منذ فترة طويلة، والذي يتسبب في وفاة نحو 20 ألف شخص كل عام، وفق وكالة رويترز.

وارتفعت معدلات الإصابة به بالفعل بمقدار ثمانية أمثال على مستوى العالم منذ عام 2000، ويرجع ذلك إلى حد كبير، إلى تغيّر المناخ وزيادة حركة السفر والتنقلات والتوسع الحضري.

في حين تم تسجيل عام 2022، 4.2 مليون إصابة في أنحاء العالم، وحذر مسؤولو الصحة العامة من أن مستويات عدوى شبه قياسية متوقعة هذا العام.

وتشهد بنغلادش حالياً أسوأ تفشٍّ للمرض على الإطلاق مع وفاة أكثر من ألف شخص.

(م ش)