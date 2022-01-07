علماء دين: استهداف دور العبادة عدوان سافر وجرائم بحق الإنسانية

لاقى استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للمساجد والكنائس في ناحيتي "زركان، وتل تمر" التابعتين لمقاطعة الحسكة، لا سيما ما تعرضت له مساجد ناحية زركان مؤخراً، سخطاً شعبياً وشجباً من قبل علماء الدين.

وتعرضت مساجد "زركان والأسدية والدردارة"، في ناحيتي "زركان وتل تمر"، للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في الـ 30 من كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، بالتزامن مع أداء أهالي زركان لصلاة المغرب في المسجد الكبير، ما أدى إلى إصابة أحد المصلين.

ووصف رئيس المجلس الديني في مدينة الحسكة، الشيخ محمد رشيد، في تعليقه على ما شهدته المساجد، جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بالإرهابيين، نظراً لما أقدموا عليه من استهداف المساجد ومقدسات شعوب المنطقة.

أضاف الشيخ: "ندين ونستنكر الأعمال الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يتلقون الدعم المباشر والتمويل من قبل النظام التركي، إذ بلغت بهم الجرأة أن يقوموا بقصف المساجد والمقدسات التي يتم فيها ذكر الله، بعد أن قتلوا الأطفال، وهجروا الأهالي من بيوتهم وقراهم".

لافتاً إلى أنهم يمثلون الإرهاب؛ لأنهم خربوا البلاد ودمروا العباد، فقصفوا المساجد والكنائس في ناحيتي تل تمر وزركان وغيرها".

أكد الشيخ رشيد أن الجماعات المرتزقة تنكرت بالزي الإسلامي، وهي بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي.

من جهته، أكد رئيس شؤون المساجد والأئمة في مقاطعة الحسكة، الشيخ ناصر الدين الجنيد، أن هجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا واستهداف دور العبادة، عدوان سافر وجرائم بحق الإنسانية.

وأوضح "أن قصف المساجد يهدف إلى الحد من نشر الوعي والإسلام الصحيح بين المسلمين".

وأكد رئيس شؤون المساجد والأئمة في مقاطعة الحسكة أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته جماعات إرهابية متسترة بالزي الإسلامي فقط.

(أم)

ANHA