علماء دين مسلمين ومسيحيين وإيزيديين يباركون المؤتمر الدولي لأديان ومعتقدات موزوبوتاميا

أشادت الرسائل التي وجهت إلى المؤتمر الدولي لأديان ومعتقدات موزوبوتاميا بانعقاده، وأكدت أن هذه الخطوة أتت في وقتها، منوهة أن الجميع بحاجة إلى السلام والتعايش السلمي.

خلال المؤتمر استمع الحضور إلى الرسائل الواردة للمؤتمر من قبل الشخصيات الدينية من الخارج؛ ومنها رسالة نيافة البطريارك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريارك السريان الكاثوليك الانطاكي، والذي بارك فيها انعقاد المؤتمر وقال: "نبارك ملتقى الأديان وهو انطلاقة للمحبة بين جميع الديانات، ونتمنى أن يكون الانطلاقة الإنسانية التي يباركها الله".

بينما قال مدير الأوقاف في الأزهر الشريف، الشيخ سامح عثمان: "لقد خلقنا الله وجعلنا شعوب لنتعارف ونتعايش وفق قيم تحترم الإنسان، وضوابط تكفل لكل فرد حقه العيش في أمن وسلام واطمئنان"، وأضاف: "فما أحوجنا أن ننشر السلام من أجل التعايش السلمي، فالسلام هو أمر من الله، والدين الإسلامي هو دين السلام".

فيما جاء في رسالة بابا شيخ علي شيخ الديانة الإيزيدية في العالم ورئيس المجلس الروحاني في لالش النورانية: "إن انعقاد هذا المؤتمر هو محل فخر لأنه يقرب جميع المعقدات والأديان من بعضها البعض، وباسم الزردشتيين نحي جميع المشاركين في المؤتمر، ونأمل بأن يكون المؤتمر منبراً للسلام ورمزاً للحرية لجميع المكونات.

لتبدأ بعدها الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي لأديان ومعتقدات موزوبوتاميا، والتي تتمحور حول ماهية القضايا التي تقف عائقاً أمام جعل الدين قاعدة للتعايش السلمي، ويدير هذه الجلسة الشيخ عبد الرحمن بدرخان نائب الرئاسة المشتركة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي ومحاضر في جامعة روج آفا.

(كروب/س ر)

ANHA