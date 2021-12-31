علماء دين في تربه سبية وجل آغا: تركيا تنتهك المبادئ الاسلامية

استنكرت مكونات ناحيتي تربه سبيه وجل آغا هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وآخرها استهداف زركان وتل تمر، وقتل المواطنين، كما وطالبت هيئة علما الدين في ناحية تربه سبيه المجتمع الدولي بالتحرك ضد آلة الحرب التركية وذلك خلال بيانين منفصلين.

تربه سبيه

طالبت مؤسسة علماء الدين في ناحية تربه سبيه المجتمع الدولي بالتحرك الفوري ووقف المجازر التي ترتكبها آلة الحرب التركية بحق المواطنين، ونوهت ان تركية تعادي كافة القيم والمبادئ الاسلامية وذلك خلال بيان قرئ من قبل الاداري في المؤسسة الإمام سيد سليمان في مزار الشهيد دلشير وبحضور العشرات من أهالي الناحية وعلماء الدين.

البيان نوه أن الاحتلال التركي يحاول ضرب وحدة المكونات في شمال وشرق سوريا واحتلال المزيد من الاراضي السورية وتستخدم في ذلك مرتزقة ماجورين واستهدفوا يوم امس مسجدا في ناحية زركان وقالت: "نؤكد ان مثل هذه الافعال من قتل المدنيين وتهجيرهم واستهداف دور العبادة واحتلال اراضي دول الجوار لا تمد لمبادئ الدين الاسلامي بشيء".

كما ونوه البيان ان منطقة شمال وشرق سوريا من اكثر المناطق امنا وسلاما في سوريا لذا يحاول الاحتلال التركي ومن خلال مرتزقته ضرب الوحدة التي تشكلت وخلق الفتنة بين المكونات، وقال البيان:" على المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية التحرك الفوري لوقف الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا".

جل آغا

وفي ناحية جل آغا استكر مجلس الناحية الهجمات التركية وحملت الدول الضامنة إيقاف قتل المواطنين في شمال وشرق سوريا على يد تركيا ومرتزقتها، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه الهجمات ووضع حد للانتهاكات التركية المستمرة.

البيان قرئ من قبل الرئيس المشترك لمجلس بلدة عابرة انس العبيد في مبنى بلدية الشعب بناحية جل اغا وجاء فيه: نحن مجالس وبلدات ناحية جل اغا نحمل الدول الضامنة للازمة السورية قتل المدنيين على يد الاحتلال التركي ومرتزقتها ونطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووضع حد للانتهاكات التركية بحق المواطنين واستهداف دور العبادة".

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ANHA