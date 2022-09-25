علم مرتزقة داعش مجدداً في مخيم الهول

وأظهر مقطع مصور علم مرتزقة داعش مرفوع على خزان للمياه في القسم الخامس الخاص بالمهاجرات في مخيم الهول.

وبحسب المعلومات فإن نساء من خلايا داعش أقدمن في تمام الساعة 06.30 من صباح اليوم على رفع علم مرتزقة داعش على خزان للمياه في القسم المخصص للمهاجرات في مخيم الهول الواقع في مقاطعة الحسكة شمال شرق سوريا.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان قوى الأمن الداخلي انتهاء المرحلة الثانية من حملة الإنسانية والأمن التي أسفرت عن اعتقال العشرات من عناصر خلايا داعش ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وردم العديد من الانفاق والخنادق السرية.

وتحذر قوى الأمن وقوات سوريا الديمقراطية وكذلك الإدارة الذاتية من الخطر المتواصل لخلايا داعش في مخيم الهول.

كما تناشد الجهات المعنية في الإدارة الذاتية المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول التي لديها رعايا في المخيم من إيجاد حل لقضية عوائل داعش الموجودين في المخيم.

ANHA