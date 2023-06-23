الليرة التركية تواصل الهبوط وتتخطى حاجز الـ 25%

تراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8%، وسجلت مستوى قياسياً متدنياً جديداً في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مواصلة تكبّد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمس.

وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.18، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3% من إغلاق أمس الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27% تقريباً مقابل العملة الأميركية هذا العام.

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15% وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز يشير لرفع أسعار الفائدة إلى 21%، وقال محللون إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن حفيظة غاية أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف أردوغان.

(د ع)