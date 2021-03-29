الليرة التركية تستمر بالتراجع

وفقدت الليرة التركية أكثر 1% من قيمتها في بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغت الليرة 8.14 مقابل الدولار بحلول الساعة 8:18 بتوقيت غرينتش انخفاضًا من 8.0775 عند الإغلاق يوم الجمعة، وفي وقت سابق كانت متراجعة إلى 8.17 وبلغت الليرة نحو 9.5618 مقابل اليورو الأوروبي.

وفي السياق، قال شهاب قاوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي الجديد إنه لا يجب أن تتعامل أسواق المال مع قرار خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك في أبريل/ نيسان المقبل باعتباره أمرًا مفروغًا منه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قاوجي أوغلو قوله في رد مكتوب على أسئلتها عبر البريد الإليكتروني "لا أوافق على أي حكم مسبق بأن قرارات لجنة السياسة النقدية في أبريل/ نيسان المقبل ولا في الأشهر التالية، ستتضمن خفضًا فوريًّا للفائدة".

هذا وفاجأ أردوغان أسواق المال بإقالة المحافظ السابق للبنك ناجي أغبال قبل مرور ستة أشهر على تعيينه، ليعين قاوجي أوغلو خلفًا له يوم 20 مارس/ آذار الحالي.

وكان قرار إقالة أغبال قد جاء بعد يومين فقط من قرار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بأكثر من التوقعات، وهو ما أثار تكهنات قوية بإقدام البنك تحت قيادة المحافظ الجديد بخفض سريع للفائدة، مما أدى إلى تراجع لقيمة السندات التركية والليرة.

واعتبرت المعارضة أن الانهيار الحاد للعملة التركية كشفت عن أسباب الفشل الاقتصادي للبلاد وأن السبب يكمن في تركيز السلطة في يد رئيس الدولة، وأن المشاكل تتعلق بسياسات أردوغان.

(ش ع)