الليرة التركية تسجل تراجعاً هو الأكبر خلال العام

وتواصل العملة التركية انخفاضها، وتراجعت اليوم، أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد يعد الأكبر خلال عام 2021، وسط مخاوف المستثمرين بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي التركي.

ووفقاً للتداولات، فقد تراجعت العملة التركية اليوم، إلى مستوى 10.45 ليرة للدولار، وجاء ذلك بعد انخفاضها أمس الثلاثاء بنسبة 3%.

وبذلك تكون خسائر العملة التركية قد ارتفعت خلال العام الجاري إلى مستوى 28%، ويعد أداء العملة التركية الأسوأ بين أقرانها في الأسواق الناشئة.

ويأتي انخفاض الليرة، وسط توقعات بأن يقوم البنك المركزي التركي خلال اجتماعه غداً الخميس، بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، ومن المتوقع أن يخفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما يرتفع التضخم في تركيا إلى ما يقرب من 20%.

(د ع)