الليرة التركية تسجل هبوطاً  جديداً  بعد فوز أردوغان

وتراجعت قيمة الليرة إلى 20,10 ليرة للدولار الواحد، في أسوأ أداء يومي لها منذ ثمانية أشهر، متجاوزةً المستوى القياسي المتدني السابق الذي لامسته يوم الجمعة الماضي.

وكانت الليرة هبطت أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية العام، وخسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدى عقد مع مرور الاقتصاد بموجات من الكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة.

وألقى معارضون لسياسة أردوغان بمسؤولية الانخفاض الحاد في قيمة العملة على نهج اقتصادي غير تقليدي، اتبعه بإجراءات شملت خفض أسعار الفائدة وهو ما كانت المعارضة قد تعهدت بالتراجع عنه في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية.

(سـ)