الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها منذ أزمة العملات

بلغت الليرة التركية 6.5370 مقابل الدولار في الساعة 10.55 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى لها منذ أزمة العملة قبل عامين.

وأغلق سوق العملة عند 6.4825 يوم الأربعاء، حيث فقدت حوالي 8.5 ٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي .

المحلل جايسون توفي من مركز أبحاث كابيتال إيكونوميكس قال لرويترز" النتيجة الإجمالية هي أن الاقتصاد التركي سينكمش بشكل حاد في الربع الثاني من السنة".

وأعلنت تركيا وفاةً ثانية بسبب الفيروس التاجي يوم الأربعاء، وقالت إن حالات المرض تضاعفت تقريباً إلى 191، مع تكثيف خطوات لاحتواء انتشارها، وإغلاق المقاهي ومنع الصلاة الجماعية ووقف الرحلات الجوية إلى 20 دولة.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.2٪ ، في حين انخفض المؤشر المصرفي بنسبة 0.3٪، وانخفضت أسهم مافي جيم وفاكو تيكستيل بنسبة 6.71٪، و 6.01٪ على التوالي.

وتراجعت أسهم الشركة المصنعة للمركبات التجارية "فورد" بنسبة 8.47٪ اليوم الخميس، بعد أن قالت إنها ستعلق الإنتاج لمدة أسبوعين في ثلاثة مصانع.

وأعلنت شركة صناعة السيارات "فورد أوتوموتيف" الفرع التركي لمجموعة صناعة السيارات الأمريكية "فورد موتور كورب" وقف الإنتاج في مصانعها الثلاثة بتركيا على خلفية تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة قولها، إنه تقرر وقف العمل في مصانع جولجوك وإيسكيشهير وينيكوي في تركيا، حيث سيتم وقف العمل في مصنعي ينيكوي وإيسكيشهير اعتباراً من يوم 23 مارس/آذار الجاري، ووقف إنتاج السيارة كاستوم في مصنع جولجوك اعتباراً من الغد، وإنتاج السيارة ترانزيت في المصنع نفسه اعتباراً من 23 مارس/آذار الجاري.

(م ش)