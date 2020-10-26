الليرة التركية تنهار.. أكبر خسارة منذ 1999

وأفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية، اليوم، بأن الليرة التركية هبطت 0.5 بالمئة لتصل إلى 8.0006 ليرة للدولار الأمريكي الساعة 9:24 صباحًا في إسطنبول، لتواصل خسارتها بعد تراجعها لمدة تسعة أسابيع، وهي أكبر خسارة منذ 1999.

وتضررت العملة من انخفاض الأسعار الحقيقية وتضاؤل اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية حيث تواجه البلاد خطر العقوبات الأمريكية والنزاعات في شرق البحر المتوسط والقوقاز والوضع الاقتصادي الكارثي الناجم عن جائحة كورونا.

وأنفقت تركيا بالفعل احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أسرع من أي اقتصاد نامٍ رئيسي آخر في محاولة لدعم العملة، وباع المستثمرون الأجانب 13.3 مليار دولار من الأسهم والسندات التركية هذا العام، حيث فقدت الليرة أكثر من 25٪ من قيمتها هذا العام، وهي العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

وفي ظل استمرار تدهور العملة التركية، قالت بلومبرغ إن الخطوط الجوية التركية ستضع الطيارين الأجانب في إجازة غير مدفوعة للتخفيف من تأثير جائحة الفيروس على مواردها المالية، وفقًا لرسائل إلكترونية للشركة اطلعت عليها الوكالة.

وأبلغت شركة الطيران التركية بعض أفراد الطاقم الأجانب أن إجازتهم تبدأ من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وأن القرار سيتم مراجعته بعد ستة أشهر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الموظفون الأتراك سيتأثرون أيضًا، ورفض متحدث باسم شركة التعليق، وتعذر التواصل مع نقابة العمال التي تمثل حوالي 75% من موظفي شركة الطيران البالغ عددهم 30 ألفًا.

(م ش)