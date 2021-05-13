الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوياتها هذا العام

وتواصل العملة التركية هبوطها لتصل، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها خلال هذه السنة، لتنخفض بنحو 0.8 في المئة مقابل الدولار.

وتراجعت الليرة لما يصل إلى 8.4910 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وبحلول الساعة 7:15 صباحًا بتوقيت غرينتش، بلغت الليرة التركية 8.473 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء، أن أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة قفزت في نيسان/ أبريل بأسرع وتيرةٍ في نحو 12 عامًا؛ ما رفع الدولار مقابل عملات الأسواق الناشئة.

إلى ذلك، قال البنك المركزي التركي الثلاثاء الماضي إن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في آذار/ مارس. ويقل الرقم عن عجز توقعته رويترز عند 3.8 مليار. وكان عجز ميزان المعاملات الجارية في شباط/ فبراير عند 2.585 مليار دولار.

وفقدت العملة أكثر من 10% من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما شمل موجة انخفاضٍ حادة أعقبت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي في آذار/ مارس الماضي.

(د ع)