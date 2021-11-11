الليرة التركية تهوي بعد بيانات أميركية

واستقرت العملة التركية عند 9.9050 ليرة مقابل الدولار، في الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت إلى 9.91 ليرة للدولار، بحسب رويترز.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.

وفقدت العملة التركية حوالي 25 بالمئة من قيمتها هذا العام، وذلك بسبب السياسيات الاقتصادية السيئة التي يتبعها النظام التركي، إلى جانب المشاكل الكثيرة وتدخلاته في دول الجوار.

(ح)