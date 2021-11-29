الليرة التركية تهبط إلى مستويات قياسية متدنية

وتراجعت الليرة التركية ما يزيد عن 4%، مقابل الدولار في تعاملات ضعيفة ومتقلبة اليوم الإثنين، مقتربة من المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي عندما أكد رجب أردوغان تمسكه بسياسته بخفض بأسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة النطاق.

وتراجعت الليرة حتى وصلت قيمتها إلى 12.85 بحلول الساعة 06:13 بتوقيت غرينتش، وذلك من إغلاق عند 12.25 يوم الجمعة. وكانت السيولة منخفضة مع زيادة التفاوت بين سعري الشراء والبيع، تماماً مثلما حدث في تداول الأسبوع الماضي.

وسجلت العملة التركية يوم الثلاثاء الماضي مستوى متدنيّاً قياسيّاً عند 13.45 بعد أن دافع أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15%، على الرغم من وصول معدل التضخم إلى 20 %.

وخرجت كبرى مدن البلاد الأسبوع الفائت، في تظاهرات غاضبة على خلفية الهبوط الحاد الذي سجّلته الليرة في قيمتها أمام العملات الأجنبية بعدما تجاوزت حاجز الـ 13 ليرة أمام الدولار الأميركي الواحد. وقد طالب المشاركون بها باستقالة أردوغان.

وتبدو تداعيات الأزمة الاقتصادية وتراجع الليرة كبيرة على سكانِ تركيا، حيث كشف رئيس حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو عن وجود 14 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على الحد الأدنى من الأجور، و7 ملايين و587 ألفاً و123 شخصاً يبلغ دخلهم الشهري ثلث الحد الأدنى للأجور، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

(د ع)