الليلة.. عضو منسقية حركة الشبيبة الثورية السورية تولهلدان زرادشت ضيف برنامج خاص

حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة يتعرضان باستمرار لاستهداف المحتلين والخونة، وظهر ذلك بشكل جلي في حادثة سيمالكا والهجوم على كوباني. حيث أسفر هجوم دولة الاحتلال التركي على كوباني عن استشهاد 5 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

ما هدفهم من وراء هذه الهجمات والمحاولات الإجرامية؟ في مواجهة هذه الهجمات كيف سيكون موقف شبيبة شمال وشرق سوريا؟ كيف يجب أن يكون مستوى النضال ضد هذه الهجمات؟

يجيب على هذه الأسئلة وأسئلة أخرى متعلقة بالموضوع عضو منسقية حركة الشبيبة الثورية السورية تولهلدان زرادشت عبر برنامج مباشر لوكالتنا ANHA .

سيبث البرنامج الخاص الليلة الساعة 20:00 بتوقيت روج آفا على صفحة وكالتنا وحساباتها الرسمية على مواقع الإعلام الإلكتروني.

بإمكانكم متابعة البرنامج على الروابط التالية:

https://www.youtube.com/channel/UCW353iupRhL8OspPE50U2dg

https://www.youtube.com/channel/UCW353iupRhL8OspPE50U2dg

https://www.hawarnews.com/kr/

ANHA