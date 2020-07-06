الليبيون ينتفضون ضد التدخل التركي ويخرجون في مظاهرات حاشدة

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للوجود التركي في ليبيا ولافتات كتب عليها "أردوغان أخطر من كورونا"، و"ليبيا لم ولن تركع للنظام التركي" و "لا لصفقة بيع ليبيا للنظام التركي" و "ليبيا مقبرة الغزاة الأتراك العثمانيين" وشعارات أخرى داعمة للجيش الليبي.

وجاءت هذه المظاهرات بمثابة رد شعبي على زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس هيئة الأركان التركية يشار غولار لطرابلس ومصراتة، اللذين تفقدا خلالها القوات التركية هناك، وكذلك على تصريحات الوزير المستفزة التي تحدث فيها عن بقاء تركي في ليبيا إلى الأبد.

وكان مشهد لقاء وزير الدفاع التركي، بجنود بلاده في طرابلس ومصراتة دون حضور أي مسؤول ليبي، وخروجه بتصريحات تحدث فيها عن "السيادة التركية والعودة بعد انسحاب الأجداد والبقاء إلى الأبد في ليبيا"، صادمًا ومستفزًا للعديد من الليبيين، لما حمله الخطاب من رسائل تحدّ وتهديد واضح للسيادة الوطنية وكذلك نبرة استعلاء، بحسب ما أكد مسؤولون ليبيون.

(ش ع)